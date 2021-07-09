Около парка «Дружба» проложат новую дорогу

Новая дорога районного значения должна протянуться значения от улицы Нижняя Дуброва в районе д.48-а до улицы Совхоз Вышка в районе д.17. Общая протяженность дороги планируется в 700 метров, от ГСК «Вышка» она будет проходить в 50 метрах, такое же расстояние отделит ее от особо охраняемой природной территории – парка «Дружба». Сейчас в мэрии займутся проектом планировки территории и межевания. Позднее проект должны обсудить на общественных слушаниях, но уже сейчас горожане могут высказать свои пожелания и предложения, направив их в управление архитектуры и строительства администрации города Владимира

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