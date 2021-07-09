Во Владимире за день травмировались два пассажира общественного транспорта

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 14.50 на проспекте Ленина у дома №36 водитель автобуса допустил падение в салоне пассажира 1958 года рождения. В результате у пострадавшего диагностирован ушиб грудной клетки.

А уже через полчаса подобный инцидент случился в Октябрьском районе. В 15.10 на улице Мира в районе дома №29 в троллейбусе под управлением женщины 1993 года рождения упал 64-летний пассажир. К счастью, в данном случае также ничего страшного не произошло — пострадавший отделался ушибом. Госпитализация ни первому, ни второму пострадавшему не потребовалась.

В настоящее время по данным фактам в Госавтоинспекции проводятся проверки, устанавливаются обстоятельства происшествий.