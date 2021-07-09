Футбольный клуб "Муром" возглавил тренер с опытом Премьер-Лиги

В тренерском штабе футбольного клуба "Муром" произошли изменения. Как сообщили в пресс-службе команды, по решению учредителей клуба главным тренером муромлян назначен Евгений Перевертайло. Он заменил Олега Стогова. Это крайне опытный специалист, тренировавший даже команды в Премьер-Лиге (главном российском соревновании). В его тренерской карьере были такие клубы как "Уфа", калининградская "Балтика", подмосковный "Тосно", брянское "Динамо".

8 июля на стадионе имени Лосева под руководством нового главного тренера "красно-чёрные" провели первый контрольный матч. В гости к муромлянам приехал серьезный соперник - футбольный клуб "Рязань".

С первых минут игрового времени рязанцы не подпускали муромлян к своим воротам. Однако в дальнейшем игроки ФК "Муром" смогли дважды огорчить вратаря гостей. Точными ударами отметились Владислав Давыдов и Максим Акале. В результате муромская команда во главе с новым тренером Евгением Перевертайло одержала первую, но пока не официальную победу со счётом 2:0.