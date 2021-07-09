Рельсовый автобус «Ковров-Иваново» будет делать остановку под Камешково

Как сообщает Северная железная дорога, теперь рельсовый поезд РА-3, курсирующий между Ивановом и Ковровым, начнет останавливаться на станции Новки-2, что находится рядом с одноименным населенным пунктом в Камешковском районе Владимирской области.

Правда, речь идет только о вечернем рельсовом автобусе №6261 «Ковров-1 — Иваново».

С 21 июля этот «Орлан» будет прибывать на станцию Новки-2 в 17.08, а в 17.09 отправляться далее. Дополнительную остановку ввели для улучшения качества обслуживания пассажиров.

Кстати, на СЖД отметили, что с введением в расписание нового остановочного пункта, время отправления и прибытия «Орлана» на других станциях не изменится.