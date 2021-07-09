Во Владимирской библиотеке отметят день шоколада

Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи пройдет праздник в честь Всемирного дня шоколада. Все гости вместе с сотрудниками будут читать «шоколадные книги», разгадывать «шоколадные головоломки», отвечать на вопросы «шоколадной викторины», играть в «шоколадные игры» и получать на память «шоколадные закладки»! Школьников и дошколят ждут 11 июля в корпусе на проспекте Строителей, 23. Несмотря на растущее число заболевших коронавирусом ,мероприятие решили не отменять, но всем участникам обязательно потребуются маски из-за пандемии коронавируса.