Уклониста из Вязников могут посадить в тюрьму на два года

Вязниковская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от военной службы.

- 11 сентября 2019 года молодой человек был поставлен на воинский учет по месту проживания в военном комиссариате города Вязники и Вязниковского района. Впоследствии, будучи заранее и надлежащим образом извещенным четырьмя повестками о прохождении обязательных мероприятий, связанных с призывом на военную службу, не имея уважительных причин и законных оснований на освобождение от нее, в назначенные даты и время в военный комиссариат не являлся, - сообщили в областной прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Вязниковский городской суд для рассмотрения по существу. За совершенное преступление молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.