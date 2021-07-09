В Юрьев-Польском ревнивец пострадал при попытке мести бывшей жене

Как сообщает отдел информации и общественных связей регионального главка полиции, в минувшем июне в полицию Юрьев-Польского района из ГУ МЧС России по Владимирской области поступил материал проверки по факту возгорания хозпостройки, случившемся в одном из местных сел. Дознаватели МЧС установили, что пожар случился по причине поджога, и зачинщика начали искать полицейские.

Как выяснили стражи порядка, в день пожара в местную больницу обратился парень 1993 года рождения, оказавшийся бывшим супругом хозяйки сгоревшего сарая. Как выяснилось в ходе расследования, парень приревновал бывшую супругу, и решил досадить ей, с чем и отправился поджигать сарай.

По версии следствия, молодой человек в процессе уничтожения сарая сам получил ожоги, в связи с чем и обратился в больницу. Теперь он стал фигурантом уголовного дела по факту умышленного уничтожения чужого имущества. Расследование уголовного дела продолжается.