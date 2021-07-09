В Юрьев-Польском районе столкнулись три легковых автомобиля

По предварительной информации Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 09.40 на 60 километре автотрассы «Владимир — Юрьев-Польский — Переславль — Залесский» девушка 1998 года рождения, управлявшая легковушкой «Шевроле Авео», выехала на встречную полосу, где столкнулась с ехавшей навстречу «Митсубиси Паджеро Мини» под управлением мужчины 1974 года рождения, а также «Тойотой Камри», за рулем которой сидел водитель 1991 года рождения.

В результате пострадал водитель «Паджеро» - прибывшие на место врачи «скорой помощи» диагностировали у него ушибы. К счастью, госпитализация пострадавшему не потребовалась — его отпустили на домашнее лечение.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.