В Меленках осудят организаторов подпольной нарколаборатории

Как сообщает прокуратура Владимирской области, заместитель прокурора Меленковского района утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело, фигурантами по которому проходят 30 и 31-летний жители Мурома.

Напомним — мужчины ранее были задержаны сотрудниками областного Управления ФСБ по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Как установлено в ходе следствия, парни купили частный дом с бане в селе Ляхи Меленковского района, где организовали нарколабораторию. С 10 июля по 23 декабря 2020 года им удалось произвести там 300 граммов наркотиков.

Вскоре уголовное дело начнет рассматривать Меленковский районный суд.