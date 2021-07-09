Во Владимире появился новый пассажироперевозчик

10 июля на общественные маршруты города Владимира выходит новый перевозчик - ООО "РБ и К". Транспортная компания будет обслуживать недавно созданные автобусные маршруты №19-С и №30-С. По условиям контракта, компания должна обслуживать горожан комфортабельными автобусами средней вместимости, рассчитанными не менее чем на 50 пассажиров.

На маршруте № 30-С "Площадь Победы - Спасское - Пиганово - Рябинка" будут работать 6 автобусов с интервалом движения до 13 минут. На маршруте №19-С "Площадь Победы - Энергетик - Рябинка" - 4 автобуса, интервал движения не меняется. Единые проездные билеты и проездные билеты для льготных категорий пассажиров действительны на обоих маршрутах без каких-либо ограничений.

Напомним, что эти маршруты появились после того, как от маршрутов №№15, 20, 22 и 22 отказалась компания "АДМ". 30 июня вернулся маршрут №21-С, а маршрут №20-С возобновляет работу 10 июля. По плану городского управления транспорта и связи, маршруты № 15 и № 22 вернутся на линию в августе.