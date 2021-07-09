Владимирского экс-полицейского осудили за вмешательство в следствие

Приговором Фрунзенского районного суда бывший полицейский признан виновным в совершении вмешательства в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела. В октябре 2019 года следователь отделения по расследованию организованной преступности коррупционной направленности в сфере экономической деятельности отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики СЧ по РОПД следственного управления УМВД России по Владимирской области, знавший, что в отношении владимирца возбудили уголовное дело, в ходе телефонного разговора разгласил последнему данные предварительного расследования. Он сообщил о возбуждении в отношении него уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности, о запланированном проведении обысков по местам жительства и возможному местонахождению предметов и документов, имеющих доказательственное значение по уголовному делу, а также о предстоящем задержании. Владимирец, получив указанную информацию, в тот же день предпринял попытку скрыть от следствия предметы и документы, имеющие отношение к преступной деятельности. В итоге экс-следователь получил судимость и штраф пятьдесят тысяч рублей. Суд апелляционной инстанции, признав приговор суда законным и обоснованным, не усмотрел оснований для отмены судебного акта и снижения назначенного осужденному наказания.