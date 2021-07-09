В Юрьев-Польском районе три человека пострадали в ДТП с легковушкой

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 00.45 на 42 километре автодороги «Владимир — Юрьев-Польский — Переславль-Залесский» водитель «Жигулей» пятой модели 1999 года рождения не справился с управлением при прохождении поворота. В результате чего легковушка вылетела в кювет и опрокинулась.

На место ДТП прибыли экипаж ГИБДД и бригада «скорой помощи». У водителя «Жигулей» диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рваные раны поясницы, помощь ему оказали на месте. У пассажира 1998 года рождения диагностированы также закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, а также закрытый перелом плечевой кости. Молодому человеку госпитализация не потребовалась.

Третьим пострадавшим оказался молодой человек 2004 года рождения, у которого, кроме закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения мозга врачи диагностировали резаную рану живота — его увезли в больницу.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.