Житель Селивановского района напал на продавца магазина

Житель Селивановского района осужден за разбойное нападение. Как установил суд, 17 февраля он в магазине набрал три пакета с продуктами и алкоголем и попытался уйти, не заплатив. А когда продавец попыталась его остановить, направил на нее нож и угрожал. Испугавшись, она спряталась за прилавок, а мужчина спокойно ушел, унеся с собой закуску и выпивку. С учетом неотбытого приговора он терпеть отправится в исправительную колонию общего режима на три с половиной года. Добиться смягчения наказания ему не удалось: суд апелляционной инстанции, признав приговор суда законным и обоснованным, не усмотрел оснований для отмены судебного акта и снижения назначенного осужденному наказания.