Во Владимирской области предприятия с нарушением вывезли 200 кубометров леса

Россельхознадзор выявил нарушение требования законодательства в области обеспечения карантина растений. Предприятие по лесозаготовке и переработке в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области, вывезло 72,88 кубических метров пиломатериалов хвойных пород на предприятие в Московской области без оформления карантинного сертификата, который обязателен. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения по т. 10.2 КоАП РФ, предприятию назначен штраф в размере 16 тысяч рублей. Также в Ковровском районе Владимирской области года госинспекторы Россельхознадзора проверили предприятие, которое занимается лесозаготовкой, деревопереработкой, хранением и реализацией лесоматериалов. Предприятие вывезло 131,29 кубометров балансов хвойных пород древесины из карантинной фитосанитарной зоны Владимирской области в адрес предприятий Московской и Нижегородской областей без карантинных сертификатов. Это нарушение статьи 21 ФЗ «О карантине растений». Юрлицо оштрафовали на общую сумму в десять тысяч рублей.