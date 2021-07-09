Во Владимирской области установился высокий класс пожарной опасности

Как сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области, в связи с высокой температурой воздуха и фактическим отсутствием дождей, на территории региона установилась высокая пожарная опасность.

Такая погода будет стоять в течение грядущих выходных дней, в связи с чем в МЧС призывают быть осторожнее и не разводить открытый огонь. Напомним — сейчас на территории Владимирской области продолжает действовать особый противопожарный режим, в рамках которого разведение костров, жарка шашлыков на мангалах, сжигание мусора даже в бочках и прочее разведение огня наказывается штрафами, размер которых для граждан составляет от 800 до 4000 рублей. Сотрудники МЧС, полиции и местных администраций проводят специальные рейды по выявлению таких фактов.