Компьютеры «Владимирского автовокзала» взломал хакер из областного центра

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, на днях следователи регионального главка полиции по материалам ведомства возбудили уголовное дело по факту создания и использования вредоносных компьютерных программ.

В ходе следствия установлено, что житель Владимира 1984 года рождения в марте минувшего года из своего дома взломал информационные ресурсы ГУП «Владимирский автовокзал»,получив доступ к их сетям.

Когда оперативники вышли на подозреваемого, у него дома нашли ноутбук, в котором была обнаружена та самая компьютерная программа, которую, согласно заключению экспертов, мужчина и использовал для взлома.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.