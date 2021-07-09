Во Владимирской области с 12 июля стартует дополнительный период сдачи ЕГЭ

С 12 по 17 июля во Владимирской области проводится дополнительный период государственной итоговой аттестации. В дополнительный период смогут сдать экзамены все участники, не явившиеся в основные дни по уважительным причинам, подтвержденным документально. 12 июля пройдет единый государственный экзамен по биологии и литературе, 13 июля – по русскому языку, 14 июля – по информатике и ИКТ, обществознанию, химии и физике, 17 июля - резервный день по всем предметам. Свои результаты участники экзаменов, сдающие их 12-14 июля, получат не позднее 28 июля, сдающие 17 июля - не позднее 29 июля.