Главному бухгалтеру во Владимирской области предлагают зарплату до 300 тысяч рублей

С начала июля во Владимирской области на hh.ru было опубликовано более 4300 вакансий. Большая часть региональных работодателей (59% от всех опубликованных вакансий) предлагает зарплату от 35 тысяч рублей. На втором месте по сумме предлагаемой зарплаты – от 55 тысяч рублей (29%). На третьем месте предложения зарплатами от 80 тысяч рублей (11%).

Зарплаты более 100 тысяч рублей чаще всего предлагают жителям Владимира (57%) и Коврова (7%). Большинство наиболее высокооплачиваемых предложений – вакансии в сфере продаж (24%), а также вакансии для рабочего персонала (19%).

Самая высокооплачиваемая вакансия, размещенная на hh.ru во Владимирской области на данный момент – «Главный бухгалтер в крупную производственную компанию». Работодатель предлагает успешному кандидату зарплату до 300 тысяч рублей.