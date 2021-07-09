Во Владимирской области 9 июля коронавирусом заболело 255 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 9 июля лабораторно подтверждено 255 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

68 случаев во Владимире, 27 - в Муромском, 25 - в Гусь-Хрустальном, 23 - в Ковровском районах. 15 заболевших в Вязниковском, 12 - в Петушинском, 11 - в Суздальском, 10 - в Юрьев-Польском районах, по 9 случаев в Меленковском, Собинском районах, по 8 - в Кольчугинском, Киржачском районах, 7 - в Гороховецком, 6 - в Камешковском, по 5 - в Александровском, Судогодском районах, 4 случая в Радужном, 3 - в Селивановском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 38 299 случаев заболевания (8888 сл. в г. Владимире, 4585 сл. в Гусь-Хрустальном, 4211 сл. о. Муром, 2774 сл. в Ковровском, 2322 сл. в Александровском, 2202 сл. в Петушинском, 1592 сл. в Юрьев-Польском, 1507 сл. в Вязниковском, 1611 сл. в Кольчугинском, 1433 сл. в Суздальском, 1190 сл. в Собинском, 1195 сл. в Киржачском, 1087 сл. в Меленковском, 925 сл. в Камешковском, 863 сл. в Гороховецком, 792 сл. в Селивановском, 625 сл. в Судогодском, 497 сл. в г. Радужном).