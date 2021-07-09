Во Владимире на нарушителей масочного режима в автобусах составлено 4 протокола

Во Владимире ежедневно проводятся проверки по соблюдению масочного режима в городском общественном транспорте. За прошедшую неделю было проверено более 120 автобусов и троллейбусов.

Экипажи во время работы использовали маски. Большинство пассажиров также находились в масках. С пассажирами, которые на момент проверки ехали без масок, проведены профилактические беседы, после которых люди надевали маски. Составлено 4 протокола об административных правонарушениях.

Кроме того, было проведено 4 проверки по соблюдению общественного порядка, в т.ч. масочного режима в местах массового отдыха. Среди отдыхающих проведена разъяснительная работа о необходимости использовать средства индивидуальной защиты. Кроме этого, было составлено 2 протокола на нарушителей правил пожарной безопасности.

Нарушение «масочного» режима влечет за собой предупреждение или штраф в размере от 1000 до 30 тыс. руб. - для граждан, от 10 до 50 тыс. руб. - для должностных лиц, от 30 до 50 тыс. руб. - для индивидуальных предпринимателей и от 100 до 300 тыс. руб. - для юридических лиц.