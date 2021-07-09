В Суздальском районе владельца земли оштрафовали за хлам на участке

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, еще в декабре 2020 года сотрудники ведомства обнаружили на небольшом участке сельскохозяйственной земли площадью всего в 0,0035 гектара в Суздальском районе захламление отходами.

Дважды собственнику земли выписывали предписания, чтобы тот привел свой участок в порядок, но в результате он ничего не сделал, за что на него составили еще один административный протокол.

Так как владелец не собирался проводить уборку, Россельхознадзор обратился во Фрунзенский районный суд Владимира, который не только возложил на гражданина обязанность в течение трех месяцев все же вывезти хлам с участка, но еще и взыскал с него 10640 рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного почве.