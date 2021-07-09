В Гороховецком и Селивановском районах сгорели частные дома

Пожар в Гороховецком районе. Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

8 июля около двух часов дня загорелся частный жилой дом в поселке Новый быт Селивановского района. На момент прибытия подразделений дом горел по всей площади. Существовала угроза распространения огня на соседние строения. Пожарные не дали распространиться огню и ликвидировали пожар на площади 72 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 3 единицы техники, 8 человек личного состава.

В 20.31 произошел еще один пожар в частном жилом доме в деревне Новишки Гороховецкого района. На момент прибытия подразделений дом горел по всей площади.

- Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 48 кв. м. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в областном управлении МЧС.

К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 9 человек личного состава. Также привлекалась техника добровольной пожарной команды п. Пролетарский Гороховецкого района 1 единица, 2 человека личного состава.