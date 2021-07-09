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Общество9 июля 2021 8:32

Из Владимирской области с нарушением вывезли более 130 кубометров древесины

Юрлицо оштрафовали на 10 тысяч рублей
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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В Ковровском районе в мае этого года госинспекторы Россельхознадзора проверили предприятие, которое занимается лесозаготовкой, деревопереработкой, хранением и реализацией лесоматериалов.

Предприятие вывезло 131,29 кубических метров балансов хвойных пород древесины из карантинной фитосанитарной зоны Владимирской области в адрес предприятий Московской и Нижегородской областей без карантинных сертификатов.

Это нарушение статьи 21 ФЗ «О карантине растений». Юрлицо оштрафовали на общую сумму в 10 тысяч рублей.