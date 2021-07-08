В Собинском районе местный житель попался на выращивании конопли

По версии следствия, в середине минувшего июня 38-летний собинец нашел несколько семян конопли и посадил их в теплице.

Однако о незаконном растении узнали полицейские, которые явились к нему на участок, откуда изъяли наркосодержащие части растений, общая масса которых потянула на 314,14 грамма. Сам мужчина признался, что растения хранил для личного употребления.

По данному факту на днях было возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков в крупном размере, расследование продолжается.