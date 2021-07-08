Во Владимирской области обнаружено 20 случаев клещевого боррелиоза

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, согласно данным еженедельного мониторинга, клещи за прошедшие семь дней укусили 100 взрослых и 13 детей. При этом в ведомстве отметили, что статистику по местам, где клещей больше всего, сделать невозможно по простой причине: люди обращаются к врачам по месту жительства, а не там, где были укушены. Таким образом, наибольшее количество случаев регистрируется в крупных городах.

За неделю в лаборатории областного Центра гигиены и эпидемиологии было исследовано 32 клеща, привезенных жителями. В 20 случаях был обнаружен клещевой боррелиоз. Все гражадне получили необходимую медпомощь.

Клещевого иксодового боррелиоза и прочих опасных заболеваний не выявлено. Санитарные врачи по-прежнему рекомендуют соблюдать осторожность при выездах на природу, в том числе надевать плотную одежду, сапоги и головные уборы, использовать специальные отпугивающие репелленты и систематически проверять себя и своих спутников на наличие клещей на одежде. В случаях укусов следует обращаться в медицинское учреждение.