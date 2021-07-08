Во Владимирской области закроют детские центры и игровые комнаты

Губернатор внес очередные изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Теперь на неопределенный срок запрещена деятельность детских развлекательных центров, игровых комнат, в том числе расположенных на территорию торговых центров. Ограничения вступают в силу с 12 июля. Также посетить не только дискотеки и ночные клубы, но и кинотеатры и кинозалы с этого же числа смогут только владимирцы с сертификатом о вакцинации либо с отрицательным ПЦР-тестом не старше трех дней. Напомним, побывать в кафе или ресторане, сауне, солярии, салоне красоты и спортивном зале теперь можно только с сертификатом или отрицательным анализом. Такое решение вызвало возмущение и у жителей, и у предпринимателей. Недовольные горожане звонили и в региональный Роспотребнадзор.

- Почему страх болезни, смерти отступил перед невозможностью поесть в кафе? – недоумевает официальный представитель управления Роспортебнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.

При этом сами бизнесмены отмечают, что речь идет буквально о выживании – люди потеряют доходы и не смогут платить зарплату сотрудникам. При этом по оценке самих чиновников, ограничения продлятся не менее полутора месяцев – мало у кого из работников общепита или детских развлекательных центров есть «заначка», позволяющая продержаться без зарплаты пару месяцев.