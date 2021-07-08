На вокзале в Александрове мужчина ограбил одного из пассажиров

43-летний житель Владимирской области похитил чужое имущество и украл деньги с банковской карты.

- Злоумышленник находился на железнодорожном вокзале станции Александров, напал на одного из пассажиров, сбил его ударом кулака в голову с ног и похитил документы, денежные средства, банковскую карточку, мобильный телефон и золотую цепочку. После этого он скрылся в неизвестном направлении, - рассказали в Северном ЛУ МВД России на транспорте.

Впоследствии рецидивист несколько раз воспользовался банковской картой потерпевшего, оплатив ей различные покупки. Мобильный телефон он сбыл, а документы выбросил в урну.

Выяснено, что злоумышленник ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за незаконный оборот наркотических средств.

Возбуждены уголовные дела по статьям "грабеж" и "кража". Санкции по данным статьям предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи и до шести лет лишения свободы соответственно.

Сейчас мужчина находится под стражей, в содеянном он признался. Похищенное имущество транспортные полицейские вернули законному владельцу.