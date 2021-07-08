Житель Собинского района посадил у себя в теплице коноплю

Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Собинского района. Мужчина подозревается в "незаконном хранении наркотических средств в крупном размере",

Предварительно установлено, что в середине июня мужчина нашел несколько семян конопли и посадил их у себя в теплице. При осмотре земельного участка сотрудники полиции изъяли наркосодержащие части растений, общая масса которых составила 314,14 грамма, - рассказали в областном УМВД.

По словам мужчины, растения он хранил для личного потребления. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Санкцией инкриминируемой обвиняемому статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.