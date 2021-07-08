Вязниковец нашел наркотики около турбазы

В Вязниках направлено в суд уголовное дело по обвинению местного жителя в незаконном приобретении и хранении наркотиков. 13 мая мужчина через интернет приобрел наркотическое средство для личного потребления без цели сбыта. Следуя указаниям продавца, наркотик он нашел в лесном массиве, находящемся рядом с ООО «Турбаза Озерки». Положив сверток в карман, вязниковец направился пешком вдоль автодороги «Волга М-7», где по пути следования был задержан сотрудниками полиции. В ходе личного досмотра у злоумышленника изъято наркотическое средство массой 1,17 грамма. За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.