Во Владимире спасатели тушили здание Пенсионного фонда

Сообщение о пожаре в здании управления Пенсионного фонда на улице Мира во Владимире поступило днем 7 июля. Приехавшие пожарные срочно эвакуировали сотрудников и посетителей – всего 190 человек – из-за сильного задымления. Поскольку задымление нарастало, два звена газодымозащитной службы отправились на поиск очага пожара. Его оперативно нашли и ликвидировали. Оказалось, загорелся один из кабинетов на площади один квадратный метр. По уточненной информации, загорелась внутренняя отделка и проводка. К счастью, погибших и пострадавших не было.