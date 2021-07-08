Во Владимирской области занято 80,5 процента коек для больных коронавирусом

8 июля во Владимирской области лабораторно подтверждено 247 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 38044 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В больницах региона действует 1731 койка для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 80,5 процента из них занято (1393), свободно – 338 коек.

35429 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 232 человека. За период наблюдения в области отмечено 1305 летальных случаев.

Номер «горячей линии» Департамента здравоохранения по вопросам новой коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.