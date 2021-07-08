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Общество8 июля 2021 13:24

В деревнях Гороховецкого района восстановили водоснабжение

Эксперты Народного фронта будут держать модернизацию водопровода на контроле
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Эксперты ОНФ во Владимирской области оперативно отреагировали на просьбы жителей Гороховецкого района, которые из-за порыва сетей водоснабжения остались летом практически без воды.

Селяне сообщили, что в аномальную жару и период высокой пожароопасности в регионе они остались практически один на один со своими проблемами: из-за поломки водопровода влаги лишись две деревни - Шуклино и Хабалёво. Питьевую воду приходиться возить из соседней деревни Хабалёво, где хотя бы есть еще колодцы.

- Понимаем, что замена водопровода дело небыстрое, поэтому, как и просили нас жители, выступили за временное водоснабжение в летнюю пору, - рассказала руководитель регионального исполкома ОНФ во Владимирской области Виктория Дерипаско.

В результате жителям Гороховецкого района провели временный водопровод по поверхности земли. Причиной аварии в администрации назвали перемерзание центрального водопровода в прошедший зимний период.

- До 1 октября будет произведен капитальный ремонт водопровода в деревнях Шуклино и Хабалёво, чтобы подобного не повторилось, - заверил замглавы Гороховецкого района Александр Картинкин.

Эксперты Народного фронта будут держать модернизацию водопровода на контроле.