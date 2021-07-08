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Происшествия8 июля 2021 12:04

В Меленковском районе мать ударила ножом в грудь свою дочь

Ей грозит до 15 лет тюрьмы
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Прокурор Меленковского района утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 55-летней женщины. Она обвиняется в убийстве.

- В ходе следствия установлено, что вечером 23 января между матерью и дочерью, находящейся в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений произошла ссора. Женщина нанесла своей дочери удар ножом в грудь. От полученных травм молодая женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи, - рассказали в областной прокуратуре.

Обвиняемой грозит наказание в виде лишением свободы на срок от 6 до 15 лет.

Уголовное дело по существу будет рассмотрено Меленковским районным судом.