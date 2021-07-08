Из-за игр детей с огнем произошел пожар в заброшенном тире на территории школы во Владимире

фото ГУ МЧС по Владимирской области

6 июля в 15.34 спасателям поступило сообщение о том, что на территории школы №13 Владимира (Жуковского, д. 14) что-то горит. На место выехали силы и средства владимирского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру, как на социально значимый объект.

- По прибытии было установлено, что возгорание происходит в неэксплуатируемом здании тира, которое находится на территории школы. Внутри горел мусор на площади 2 кв.м. Пожар был ликвидирован, - рассказали в областном управлении МЧС.

Оказалось, что пожар начался из-за игр с огнём двух детей 9 и 12 лет.

Детская шалость с огнём привела к тому, что на ликвидацию были привлечены масштабные силы и средства пожарно-спасательных подразделений МЧС России. В то же время помощь пожарных и спасателей могла бы действительно потребоваться на крупном происшествии.

Сотрудники органов дознания МЧС России составили и направили в адрес управления образования города Владимира письмо с разъяснением недопустимости нахождения на территории школы неэксплуатируемого строения в свободном доступе.