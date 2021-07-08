В Александрове инспектор полиции получала взятки

Приговором Александровского городского суда инспектор отдела по вопросам миграции ОМВД России по Александровскому району Владимирской области признана виновной в получении взятки. Она получала от граждан иностранных государств взятки за совершение в их пользу, а также в пользу третьих лиц действий, входящих в ее служебные полномочия, выраженных в ускорении процесса проверки и принятия заявления о приеме в гражданство Российской Федерации и в принятии решения о готовности пакета документов об изменении гражданства для начала его рассмотрения. Так 31.08.2020 она получила взятку в сумме 10000 рублей, 15.09.2020 – взятку в сумме 1000 рублей, а в период времени с 24.09.2019 по 13.11.2020 – взятку в сумме 36500 рублей. Вину в совершении преступлений подсудимая признала. Суд путем полного сложения наказаний назначил в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком два года со штрафом в размере пятикратной суммы взятки 182500 рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительными полномочиями в органах внутренних дел на срок 2 года 6 месяцев и штрафа в размере 200000 рублей. Мера пресечения подсудимой до вступления приговора в законную силу оставлена прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Также ей предстоит вернуть в госбюджет всю сумму взяток – 47500 рублей. Приговор в законную силу не вступил.