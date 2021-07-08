Во Владимирской области проведут День поля по семеноводству и защите растений

Фото Россельхозцентра

В Юрьев-Польском районе на базе «Ручейки Ополья» участники ежегодной выставки-демонстрации ознакомятся с селекционными достижениями по сое, кукурузе и рапсу, а в Меленковском районе на базе ПЗ «Илькино» – по картофелю и овощным культурам: столовой свёкле, моркови и редьке.

– В обоих хозяйствах заложены опытные делянки. Аграрии смогут сравнить новинки иностранной селекции с лучшими отечественными сортами и гибридами сельхозкультур, оценить современные технологии возделывания и внесения удобрений. Особенно интересно будет изучить результаты по сое. Эта культура для нашего региона новая: традиционно её выращивают в Амурской области, Приморском, Краснодарском и Ставропольском краях, у нас же сою сеют пока только в нескольких хозяйствах, а в рамках Дня поля соя в демонстрационных посевах заявлена впервые, – рассказала руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области Марина Олимова.

Соевые продукты необходимы в рационе сельскохозяйственных животных. Зелёная масса, жмых, шрот, солома, соевая мука – отличная кормовая добавка из-за высокого содержания белка, насыщенной энергетической базы и хорошей усвояемости. Сою дают и домашней птице – для повышения яйценоскости и увеличения массы тушек.

Проведение Дня поля намечено на август. Точные даты пока не называются, поскольку всё будет зависеть от вегетации растений. Из-за дождливой погоды сев в этом году прошёл поздно, со смещением на 2-3 недели. Важно, чтобы ко времени проведения агровыставки сельхозкультуры успели вызреть.

В 2021 году к участию приглашены представители хозяйств Московской, Рязанской, Ивановской, Нижегородской областей.