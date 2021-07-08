Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 июля 2021 11:08

В Киржачском районе пять детей-сирот остались без собственного жилья

Как выяснила прокуратура, они не получили вовремя положенные квартиры
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как установлено в ходе проверки, проведенной на днях прокуратурой Киржачского района, не все дети-сироты, которым исполнилось 18 лет, живущие на территории муниципалитета, были обеспечены администрацией жильем по договору социального найма.

Прокуратура Владимирской области 8 июля сообщает, что надзорное ведомство обратилось в суд с исками о восстановлении нарушенных прав молодых людей. Сейчас на рассмотрении Киржачского районного суда имеется пять таких заявлений.

Напомним — ранее киржачские прокуроры уже обращались с аналогичными заявлениями в суд, тогда свое жилье получили четверо детей-сирот.