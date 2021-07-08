Во Владимирской области 8 июля коронавирусом заболело 247 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 8 июля лабораторно подтверждено 247 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 65 случаев во Владимире, 30 - в Гусь-Хрустальном, 21 - в Ковровском, 20 - в Муромском районах.

13 заболевших в Вязниковском, по 11 - в Юрьев-Польском, Меленковском районах, 10 - в Петушинском, по 9 - в Гороховецком, Кольчугинском районах, 8 случаев в Суздальском, по 7 - в Собинском, Камешковском, Александровском районах, по 6 случаев в Киржачском, Судогодском районах, 4 - в Селивановском, 3 - в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 38 044 случая заболевания (8820 сл. в г. Владимире, 4560 сл. в Гусь-Хрустальном, 4184 сл. о. Муром, 2751 сл. в Ковровском, 2317 сл. в Александровском, 2190 сл. в Петушинском, 1582 сл. в Юрьев-Польском, 1492 сл. в Вязниковском, 1603 сл. в Кольчугинском, 1422 сл. в Суздальском, 1181 сл. в Собинском, 1187 сл. в Киржачском, 1078 сл. в Меленковском, 919 сл. в Камешковском, 856 сл. в Гороховецком, 789 сл. в Селивановском, 620 сл. в Судогодском, 493 сл. в г. Радужном).