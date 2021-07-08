Муромлянка забрала чужие деньги в банкомате и оказалась под следствием

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, инцидент случился еще 1 июня. В тот день в дежурную часть полиции Мурома обратилась 50-летняя женщина, рассказавшая, что утратила 3000 рублей.

По словам потерпевшей, она снимала наличные в банкомате, но в какой-то момент отвлеклась и забыла забрать купюры. Вспомнив об этом и вернувшись, денег в приемнике дама уже не нашла, после чего пошла в полицию.

Оперативники просмотрели камеры записи видеонаблюдения и установили личность подозреваемой. Как оказалось, другая жительница Мурома подошла к банкомату и заметила оставшиеся в нем купюры. Искать владельца банкнот женщина не стала, забрала их себе и потратила.

В настоящее время отдел дознания возбудил на нее уголовное дело по статье «Кража».