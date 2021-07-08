В Вязниковском районе пожар уничтожил дом с прилегающими постройками

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 17.15 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о том, что в деревне Козлово горит один из частных домов.

К сожалению, пожарным сообщили о происшествии слишком поздно, поэтому к моменту их прибытия на место крыша дома уже была объята пламенем. Также горели кровля гаража и стоящей рядом хозяйственной постройки.

Огнеборцы справились с пожаром, площадь которого составила 78 квадратных метров, к счастью, никто из людей не пострадал. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.