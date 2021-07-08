Владимирская научная библиотека оцифрует книги 18-19 века

Владимирская областная научная библиотека второй год подряд прошла конкурсный отбор и стала участником национального проекта «Культура» в части оцифровки рукописных книг и печатных изданий.

Все оцифрованные в рамках проекта издания (а в настоящий момент их уже более 16 тысяч) можно найти на сайте «НЭБ. Книжные памятники». На портале представлены документы из фондов Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки и 10 региональных библиотек Российской Федерации, в том числе Владимирской областной универсальной научной библиотеки.

Всего до 2024 года планируется оцифровать и представить в свободный доступ 48 тысяч изданий. Таким образом, они станут доступными для самого широкого круга читателей.

В этом году из фондов библиотеки будет оцифровано 50 уникальных документов. Основной упор сделан на изданиях первой трети XIX века, есть среди отобранных изданий и книги XVIII века. В рамках проекта будет оцифрована научная, художественная и учебная литература. Среди авторов большую часть составляют русские классики.

Уже в октябре все оцифрованные издания будут доступны на портале «НЭБ. Книжные памятники».