В Центре ИЗО откроется выставка ленинградской литографии

8 июля в Центре ИЗО откроется новая выставка "Ленинградская литография. Традиции и современность. 1930–1980-е годы".

В экспозицию выставки вошли произведения из коллекции петербургских собирателей: историка-искусствоведа, члена Союза художников России Сергея Миненкова, Екатерины Мироновой, профессионального реставратора графики.

Представленные на выставке экспонаты раскрывают три периода развития ленинградской литографии: 1930-е годы и грозные годы Второй мировой войны, послевоенный период 1950–1960-х годов и позднюю пору советской истории, завершившейся в 1991 году распадом СССР.

Как правило, работы ленинградских мастеров основаны на подлинных, неподдельных и искренних чувствах. Они отражают стремления художников участвовать в общей жизни своих сограждан, своего государства. При этом многим присущ истинно русский национальный характер.

Произведения, вошедшие в экспозицию, были созданы в «Экспериментальной литографской мастерской Ленинградского союза художников». Ее значение состоит в том, что она раздвинула границы существовавшего художественного рынка и стихийно установленных спросом сюжетов. Она была основана как «Графическая лаборатория-мастерская» секции графиков.

Выставка продлится до 19 сентября. Цена билетов – 50-100 рублей.