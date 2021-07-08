В одном из детских садов Коврова спасатели убрали осиное гнездо

6 июля ближе к вечеру поступило сообщение от администрации одного из детских садов Коврова, что на территории учреждения обнаружено осиное гнездо.

- Мы решили подождать, пока никого не будет из посетителей там и в районе 19 часов отправились на разведку. Осиное гнездо по размерам было меньше футбольного мяча. Было решено надеть костюм химической защиты и поместить гнездо в пакет для дальнейшей транспортировке в лес. Когда один из спасателей поднялся к гнезду, то осы начали проявлять агрессию. Но уже через минуту гнездо было в пакете, а место, где находилось гнездо, было обработано дихлофосом, - рассказал на своей страничке Вконтакте Михаил Быков, сотрудник поисково-спасательного отряда Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Коврова.