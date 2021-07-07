В этом году на владимирских дорогах стало меньше аварий

Владимирстат подвел итоги аварийности автомобилей. Оказалось, за январь-апрель этого года число аварий стало меньше – 470 столкновений за четыре месяца, это чуть более 82% по сравнению я этим же периодом прошлого года. Уменьшилось число аварий, случившихся по вине пешеходов и водителей личных машин. Также реже ДТП происходили из-за нечищеных дорог и других неудовлетворительных дорожных условий. А вот число аварий, случившихся по вине водителей транспорта различных организаций области, выросло – до 105,3% по сравнению с прошлым годом. Кстати, в этих авариях стали чаще получать травмы люди – их число по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло до 124,4%. Всего за первые четыре месяца года на дорогах погибло 123 человека, в том числе один ребенок, но эта цифра ниже, чем в начале 2020 года. Но в целом аварий с детьми стало меньше – 42 аварии или 80,2% по сравнению с прошлым годом.