Во Владимир возвращается автобус №20С

С 10 июля 2021 года возобновляют перевозку пассажиров автобусы по городскому маршруту № 20С «Пиганово - гипермаркет «Глобус». Первые автобусы начнут ходить с 5:40 – в это время автобусы поедут и от «Глобуса», и с конечной остановки в Пиганово. Последние автобусы от каждой конечной должны стартовать в 22:42. Всего в день автобусы будут делать 36 рейсов от конечных остановок, перерыв между ними предполагается около получаса. Когда на линии вернутся остальные автобусы, ездившие в Юрьевец и Энергетик пока неизвестно, в администрации говорят, что ведут переговоры с различными перевозчиками.