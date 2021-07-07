В Костерево сгорел дотла частный жилой дом на окраине города

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, сигнал о возгорании в городе Костерево Петушинского района поступил диспетчерам пожарной части в 12.33. Вскоре на место прибыли три пожарные машины и восемь человек из числа личного состава Петушинского пожарно-спасательного гарнизона.

Сообщение о пожаре оказалось поздним, так что к моменту прибытия первых подразделений дом полыхал по всей площади. В результате пламя было ликвидировано на площади 80 квадратных метров, строение выгорело полностью.

К счастью, никто из людей во время происшествия не пострадал. В настоящее время дознаватели устанавливают причину возгорания.