Во Владимире на трассе М-7 большегруз сбил женщину, переходившую дорогу

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, инцидент произошел в 17.15 на 11 километре федеральной трассы М-7.

По предварительным данным, 41-летний водитель грузовика «МАН» с полуприцепом допустил наезд на женщину 1965 года рождения, которая переходила дорогу в неустановленном месте в зоне видимости надземного пешеходного перехода.

В результате ДТП женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленную рану головы. Прибывшая на место бригада «скорой помощи» увезла пострадавшую в больницу.

В настоящее время в Госавтоинспекции по факту ДТП проводится проверка.