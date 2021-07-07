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Происшествия7 июля 2021 15:16

В Петушинском районе выпал из окна трехлетний ребенок

Медики борются за его жизнь
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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6 июля в деревне Пекша Петушинского района из окна выпал трехлетний ребенок.

Малышу оказана первая помощь, после чего он доставлен в больницу Владимира, - рассказали в администрации Петушинского района.

Малыш находится в реанимации в тяжелом состоянии. Медики делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь.

Убедительная просьба ко всем родителям, не открывайте окна и не оставляйте детей одних. К сожалению, такие происшествия случаются достаточно часто, в России погибает более 600 детей в год от падения из окон. В прошлом году во Владимирской области из окна выпало семь детей.