Владимирцы не смогут купить алкоголь в День семьи, любви и верности

Традиционно 8 июля, в День семьи, любви и верности, согласно областному закону запрещена розничная продажа алкогольных напитков, в том числе и пива. Однако это ограничение не распространяется на продажу спиртного в кафе, барах, ресторанах.

День семьи, любви и верности широко празднуется на родине Петра и Февронии, в Муроме. Однако из-за коронавируса концерт с участием звезд на набережной Оки не состоится.

Кроме 8 июля, во Владимирской области запрет на продажу алкоголя установлен и на День знаний (или на другую дату, если 1 сентября выпадает на выходной).