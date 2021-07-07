Ремонт первой половины моста на улице Мира завершится в начале августа

Во Владимире продолжается капитальный ремонт моста на повороте с улицы Мира к Дворцу детского (юношеского) творчества. Ремонтные работы организованы без полного закрытия движения - сначала на одной половине моста, затем - на другой.

Бригады подрядчика демонтировали на одной половине моста дорожное полотно, консоли и межбалочные швы. Со стороны улицы Мира закончены работы по сопряжению мостовой конструкции с проезжей частью - в частности, установлены шкафная стенка и переходная плита. Сейчас подрядчик приступил к демонтажу сопряжения с противоположной стороны моста.

Одновременно под мостом выставлены подмостки, с которых рабочие разбирают старую опалубку межблочных швов. Забетонировано 3 из 5 мостовых консолей, оставшиеся консоли планируется забетонировать до конца этой недели.

По плану, ремонт первой половины моста завершится в начале августа, а затем бригады дорожных строителей перейдут на вторую половину объекта. Для сохранения набранных темпов основные работы ведутся в две смены.

По условиям муниципального контракта, работы необходимо завершить до 1 ноября.